Kinder können ein digitales Silvester-Feuerwerk zünden

Echte Feuerwerke sind nicht nur aus Umweltschutzgründen umstritten – deshalb geht Linz nun den digitalen Weg. Genauer gesagt können Kinder ein digitales Feuerwerk zünden, das schließlich sogar im Deep Space des AEC gezeigt werden soll. Wie das geht? "Kinder haben die Möglichkeit, in Kooperation mit Coderdojo und AEC mittels Minecraft, Scratch oder Java ein Feuerwerk zu entwerfen", weiß Kathrin Obernhumer, die Leiterin des Innovationshauptplatzes. Sie ergänzt, dass alle Details zu den Workshops und Online-Tutorials auf linz.coderdojo.net zu finden sind. Die Kinder können Filme oder Fotos von ihren digitalen Feuerwerken bis 31. Dezember an innovation@mag.linz.at senden, daraus wird dann ein Feuerwerk-Film zusammengestellt, der – wenn es die Infektionszahlen wieder zulassen – im AEC gezeigt werden soll. Wobei das digitale Feuerwerk nicht die einzige Neuigkeit ist, die der Innovationshauptplatz anbietet, wie SP-Bürgermeister Klaus Luger betont.

So wird im kommenden Jahr erstmals ein Stipendium für Gründer ausgeschrieben, mit dem Schüler, Studenten oder unselbstständig Beschäftigte motiviert werden sollen, ihre erste Firmengründung in Linz durchzuführen. Zudem wird es in den Sommerferien ein spezielles Programm geben, in dem Schüler lernen, ihre eigene Geschäftsidee auszuarbeiten und umzusetzen.

Sciencity für Kinder

Neben den Neuerungen wird der Innovationshauptplatz auch Altbekanntes wiederaufleben lassen, etwa "Linz hACkT", bei dem von 11. bis 13. März neue Ideen eingebracht und mit Experten weiterentwickelt werden können. Auch die "Sciencity" wird es 2022 geben, diesmal in einer Kids-Edition. Ziel ist, Wissenschaft leicht verständlich erlebbar zu machen. Auch der Klima-Erlebnis-Raum, der der Bewusstseinsbildung über Klimawandel und Klimaanpassung dient, wird offen sein. Nähere Infos sind auf der Homepage des Innovationshauptplatzes zu finden.