Kinder beim Floriani-Kirtag bestohlen

Der 4. Mai ist in St. Florian ganz dem heiligen Florian gewidmet. Nach dem Hochamt strömten Hunderte zum Kirtag in die Marktgemeinde. So auch zwei Siebenjährige, die mit jeweils fünf Euro ausgestattet bei einem Stand eine Kleinigkeit kaufen wollten.

Vor lauter Aufregung war allerdings das Geld auf die Straße gefallen. Als die Buben zahlen wollten und das Malheur bemerkten, sahen sie einen rund 35-Jährigen mit schwarzem Leibchen, wie er gerade das Geld aufhob. Sie sprachen den Mann an, der behauptete, er habe seine Cola-Flasche aufgehoben. Die beiden Geldscheine blitzten jedoch hinter der Hand hervor. Die Buben holten weinend ihren Vater, der dem Mann nachlief und ihn auf den Vorfall ansprach. Ihm sagte er süffisant lächelnd, er habe nur seine Zigarettenpackung aufgehoben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder