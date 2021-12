Kinder basteln "Licht" für Linzer Senioren

Dabei basteln die Kinder Laternen, Lichttüten und Lichtsterne und haben zudem Lieder einstudiert. In den nächsten Tagen werden die Kinder Seniorenzentren in Linz besuchen, die Geschenke an die Bewohner der Einrichtungen übergeben und die Lieder singen. Coronabedingt erfolgt die Übergabe zwar kontaktlos, dennoch ist die Freude auf beiden Seiten groß.

"Mit der andauernden Pandemie haben viele ältere Menschen wie auch Kinder zu kämpfen. Durch diese Geste können die Kinder den Bewohnerinnen und Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zaubern", freuen sich SP-Bürgermeister Klaus Luger und Vize-Stadtchefin Karin Hörzing.