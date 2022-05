Kind stürzte mit Fahrrad: Vater verfolgte flüchtigen Autolenker

Der Kleine fuhr gegen 19.20 Uhr mit seinem Kinderfahrrad im Bereich der Straße bzw. der Hauseinfahrt, als ein Auto vorbeifuhr. Wie die Polizei berichtet, war der Lenker - ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land - offensichtlich zu schnell unterwegs. "Der Bub musste mit seinem Fahrrad ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden", heißt es in einer Aussendung.

In weiterer Folge stürzte der Vierjährige und erlitt leichte Verletzungen. Der Autofahrer hielt nicht an, er wendete in der dortigen Sackgasse und fuhr davon. Um das Kennzeichen des flüchtigen Lenkers zu notieren, entschloss sich der Vater des Kindes (29), den Pkw zu verfolgen. Gleichzeitig wurde die Polizei informiert, die den 23-Jährigen ausgeforscht und befragt hat. Er habe sich nur teilweise geständig gezeigt, teilte die Landespolizeidirektion mit.