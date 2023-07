Kiloweise Cannabis und Crystal Meth verkauft: Dealer in Haft

Kriminalbeamte der Polizeiinspektion Enns konnten dem Slowenen den gewinnbringenden Verkauf von rund drei Kilogramm Cannabiskraut und Methamphetamin in den vergangenen zwei Jahren nachweisen. Seine Kunden fand der 32-Jährige im Stadtgebiet von Linz. Er war bereits im April diese Jahres festgenommen worden und zeigt sich laut Polizei zu den Vorwürfen geständig.

Auch der Hauptlieferant des Mannes, ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt, wurde mittlerweile ausgeforscht und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz festgenommen. Beide Beschuldigte sitzen nun in der Justizanstalt Linz in U-Haft. Zahlreiche Abnehmer wurden ausgeforscht und nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, teilte die Polizei am Montag mit.

