Kilometerlanger Stau auf der B127 vor Linz

Ein kilometerlanger Stau baute sich am Dienstag im Frühverkehr auf der Rohrbacher Bundestraße (B127) vor Linz auf. Um 7 Uhr früh reichte dieser bereits 10 Kilometer bis nach Walding zurück. Grund für die Verzögerungen sind Asphaltierungsarbeiten in Puchenau, Richtung Linz ist nur ein Fahrstreifen befahrbar. Zahlreiche Pendler und Schüler wichen auf die Mühlkreisbahn aus, was zu überfüllten Zügen und Verspätungen führte.

Gesperrte Kreuzungen in Puchenau

Bis voraussichtlich 20. September ist in Puchenau auch die Kreuzung in Richtung Gemeindeamt gesperrt. Die Zufahrt zur Gartenstadtstraße ist nur über die Kreuzung beim Spar möglich. Weiters ist wegen der Bauarbeiten kein Linksabbiegen in die Schießstattstraße möglich (bis zum 19.September). Fahrzeuglenker aus Richtung Rohrbach müssen auf der B127 bis zur Anschlussmauer weiterfahren, dort umkehren und können dann in die Schießstattstraße abbiegen.

Stau-Warnung für Freitag

Zum Nadelöhr wird der Ort auch Freitagmittag werden, wenn in Puchenau die Angelobung des Bundesheers stattfindet. Ab 14 Uhr werden 200 junge Soldaten auf der Golfplatzwiese feierlich angelobt. Bereits zuvor, ab 12:30 Uhr, können Besucher bei einer Waffenschau die Ausrüstung des Bundesheeres aus nächster Nähe betrachten. Mit Verkehrsbehinderungen auf der B127 ist zu rechnen.

