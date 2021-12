Kennzeichen der Nachbarin gestohlen: Anzeige gegen 16-Jährigen

Gegen 23:20 Uhr soll sich der Bursch aus dem Bezirk Linz-Land am Auto seiner Nachbarin zu schaffen gemacht haben und anschließend mit der Straßenbahn nach Linz gefahren sein. Die Kennzeichen brachte er zu seinem Bekannten, um sie dort an einem nicht zugelassenen Pkw des Freundes anzubringen und auf Spritztour zu gehen. Der Bursch hatte aber Pech: Eine Polizeistreife hielt ihn bereits kurz vor Mitternacht an und informierte schließlich die Nachbarin, die den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte.

Gegen den 16-Jährigen wird Anzeige erstattet.