Keine Zweckwidmung für Impfprämie: Luger will sozialen Fonds

75 Millionen Euro hatte der Bund im April den Kommunen für die Bewerbung von Corona-Impfkampagnen im Herbst zur Verfügung gestellt, die Mittel waren trotz viel Kritik zweckgebunden. Wie berichtet wurde bei den Budgetberatungen diese Woche von ÖVP und Grünen nun eine Aufhebung dieser Zweckwidmung beschlossen: Die Gemeinden dürfen das Geld künftig auch anderweitig verwenden.

Die Stadt Linz bekam insgesamt 1,9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, rund 1,1 Millionen Euro davon sind noch verfügbar. Der Rest wurde bereits in eine Corona-Impfkampagne investiert. Bürgermeister Klaus Luger (SP) spricht sich nun dafür aus, dass diese Gelder nicht dem Stadtbudget zugeführt werden, sondern für jene Menschen und Organisationen verwendet werden, die von der Inflation und den steigenden Energiekosten besonders betroffen sind.

„Ich werde dem Linzer Stadtsenat vorschlagen, einen eigenen Fonds zu gründen, aus dem die Mittel an Betroffene zur Verfügung gestellt werden können. Ähnlich wie bei den städtischen Covid-Hilfen vor zwei Jahren werden wir auch in diesem Fall einen gemeinsamen politischen Nenner in der Stadtregierung finden“, ist Luger überzeugt.

"Geld darf nicht im Budget verschwinden"

Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) hatte sich bereits zuvor, dafür ausgesprochen die vorhandenen Gelder "sozial treffsicher" durch eine Aufstockung des städtischen Solidaritätsfonds einzusetzen. "Das Geld darf nicht im Budget verschwinden. Gerade angesichts der aktuellen schwierigen Zeiten will ich Linzern in Notlagen schnell helfen können", hieß es von Raml. Er sieht in der Abschaffung der Zweckwidmung einen freiheitlichen Erfolg, eine entsprechende Resolution wurde auf Antrag von der FPÖ in der Gemeinderatssitzung im September beschlossen. Auch der Städtebund hatte sich gegen die Zweckwidmung ausgesprochen.