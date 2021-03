Keine Zufahrt zur Brücke in Urfahr möglich

Der Lückenschluss der Brücke ist erfolgreich über die Bühne gegangen, das Bauwerk zeigt sich jetzt von seiner ganzen Dimension. Und es wird in den nächsten Wochen und Monaten auf, vor und nach der Brücke weiter gearbeitet. Das führt in Urfahr zu Verkehrsbehinderungen, weil die Durchfahrt Ferihumer Straße und Linke Brückenstraße gesperrt ist.

Die Errichtung des sogenannten Anschlussknotens Urfahr der neuen Brücke macht es notwendig, dass es bis Mitte des Jahres zu Verkehrsbehinderungen und temporären Sperren kommen wird.

So ist seit dieser Woche die Durchfahrt von der Linken Brückenstraße zur Ferihumerstraße nicht mehr möglich, ebenso von der Ferihumerstraße zur Linken Brückenstraße. Die Zufahrt zum Heilhamer Weg ist jederzeit möglich – je nach Bauphase via Ferihumstraße bzw. via Linke Brückenstraße.

Die Gehwegverbindungen von der bzw. Ferihumerstraße zum Heilhamer Weg sind grundsätzlich immer benützbar. Entsprechende kleinräumige Umleitungsstrecken werden eingerichtet.

Die Hauptroute des Donauradwegs (R1) ist auf der „Originalstrecke“ unter der neu errichteten Brücke befahrbar. Die Zufahrt zum Donauradweg (R1) von der Ferihumerstraße bzw. Linken Brückenstraße erfolgt via Umleitung Prager Straße - Heindlstraße - Heilhamer Weg.