Coronavirus: Drei Tote in Linzer Spitälern

Wie die Stadt Linz am Dienstag bekanntgab, erlag eine 93-jährige Pensionistin im Kepler Universitätsklinikum den Folgen des Virus, zwei Männer (79 und 84 Jahre alt) starben im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und der Barmherzigen Schwestern. Damit sind in der Landeshauptstadt insgesamt sieben Personen an den Folgen einer COVID-19-Erkrankungen gestorben.

Keine weiteren Corona-Verdachtsfälle in Linzer Seniorenzentren

Vorläufige Entwarnung gibt es für die Bewohner des Seniorenzentrums Dornach nach der positiven Testung eines Zivildieners. Nach dem Fall eines positiv auf das Coronavirus getesteten Zivildieners sind sämtliche Tests unter den Heimbewohnern negativ ausgefallen. Auch unter den Pflegekräften waren alle weiteren Testungen negativ.

Wie die OÖN berichteten, hatte sich ein Zivildiener, der vergangene Woche laufend im Dienst war, mit dem Coronavirus infiziert. Darauf wurden die Testungen von 16 Bewohnern und weiteren Kontaktpersonen veranlasst.

Insgesamt gibt es derzeit in allen Häusern der Seniorenzentren Linz keine offenen Verdachtsfälle unter Bewohnern, gab die Stadt Linz am Dienstag in einer Aussendung bekannt. „Die aktuellen Testergebnisse belegen auch, dass die umgehend ergriffenen Maßnahmen in den Wohnheimen Wirkung gezeigt haben“, teilten Bürgermeister Klaus Luger und Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing mit.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.