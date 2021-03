Keine weiteren Corona-Fälle an Linzer Volksschule

Es war eine großangelegte Testaktion, die am Montag in der Linzer Karlhofschule über die Bühne ging. Nachdem am Freitag bekannt wurde, dass neun Viertklässler und drei Lehrer positiv auf Corona getestet wurden (wir haben berichtet), wurde dort großflächig mittels PCR-Tests unter den Schülern und Lehrern getestet. Heute gab die Linzer Gesundheitsbehörde Entwarnung: Alle 204 durchgeführten Tests waren negativ.

Abgesehen von den neun Kindern und drei Lehrkräften, die sich noch in Quarantäne befinden, können alle andern nun wieder regulär die Schule besuchen. Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) war die Testung ein wichtiger Schritt, mit dem Klarheit über das Infektionsgeschehen an der Schule erlangt werden konnte. Luger hebt auch die hohe Bereitschaft zur Teilnahme und den Kooperationswillen von Lehrern, Eltern und Schülern positiv hervor.