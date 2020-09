Keine Verlegung der Christkindlmärkte geplant

Noch ist ungewiss, ob die Christkindlmärkte dieses Jahr überhaupt stattfinden können. Der Grund, wie so oft, die Corona-Krise. So wurde deswegen auch bereits sowohl der Frühjahrs- als auch der Herbst-Urfahrmarkt in der Landeshauptstadt abgesagt. Wo die Weihnachtsmärkte stattfinden sollen, wird kommenden Donnerstag wegen einem Antrag der Grünen nun auch den Linzer Gemeinderat beschäftigen. Für den zuständigen Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) steht aber jetzt schon fest, dass die Christkindlmärkte nicht auf das Urfahrmarktgelände verlegt werden sollen: „Dafür gibt es ein klares Nein, weil eine solche Maßnahme der Innenstadt massiv schaden und die Durchführung gefährden würde.“

Sowohl am Hauptplatz als auch im Volksgarten sei genug Platz, um einen gefahrlosen Besuch zu gewährleisten, sagt Baier. Bereits seit Juli werde an einem Präventionskonzept gearbeitet.

Auch Matthias Wied-Baumgartner, der Obmann des Linzer City Rings spricht sich gegen einen Standortwechsel aus: „Die Christkindlmärkte bringen Frequenz und Kaufkraft in die Stadt, eine Verlegung würde genau das Gegenteil bewirken.“ Und gerade in einem so schwierigen Jahr dürfe dem Innenstadthandel kein solcher „Schaden“ zugefügt werden.

Baier zeigt sich zuversichtlich, dass die Veranstaltungen an ihren gewohnten Plätzen realisiert werden können und verweist darauf, dass bei der Umsetzung auch dem Schutz der Park- und Grünanlagen hohe Priorität eingeräumt werde.