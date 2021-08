Keine Impfungen und Tests mehr im Design Center

"Uns war immer klar, dass der Standort im Design Center ein Ablaufdatum hat" – diese Aussage hatte der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP) Anfang Juni im OÖNachrichten-Gespräch noch einmal bekräftigt.

Nun ist es so weit: Noch bis Ende August werden die Tests und Impfungen im Design Center wie gewohnt weiterlaufen, danach wird es wieder in seiner Funktion als Veranstaltungs- und Kongresszentrum benötigt. Eine Alternative gibt es bereits: und zwar mit dem Volkshaus Bindermichl.

Standort Leonding schließt

Auch in Leonding stehen die Zeichen auf Veränderung: Dort sind derzeit in der Sporthalle Impfstraßen eingerichtet, während im Veranstaltungszentrum Doppel:Punkt Corona-Tests durchgeführt werden. Die Stadtgemeinde meldet nun Eigenbedarf an den Räumlichkeiten an. Vor dem Hintergrund sinkender Impfbereitschaft und reduzierter Testnachfrage sei es an der Zeit, "die Hallen wieder für ihre ursprüngliche Bestimmungen" zu nutzen, wie die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) sagt. Ab Herbst soll das, so sehen das die Leondinger Pläne vor, wieder der Fall sein. Dann soll in der Sporthalle wieder geturnt, im Veranstaltungszentrum wieder gefeiert werden.

Der Landeskrisenstab sei über das Ansinnen mit der Bitte um Freigabe bereits informiert, heißt es weiter. Solche könnten dort künftig häufiger eintrudeln, ähnliche Überlegungen gibt es schließlich auch in anderen Gemeinden.

Vom Krisenstab des Landes heißt es dazu, dass die Auslastung der Teststraßen im Zentralraum derzeit bei 43 Prozent liege, der Bedarf werde laufend evaluiert und angepasst.

Impfaktion in den Promenaden-Galerien

Mit 15. August endet auch der Corona-Teststraßen-Betrieb in den Linzer Promenaden Galerien. Der Standort wird auf Initiative der OÖNachrichten gemeinsam mit dem Land Oberösterreich und in Kooperation mit dem Roten Kreuz im Zeitraum von 17. bis 27. August zur Corona-Impfstraße umfunktioniert.

Geimpft wird in den Promenaden Galerien (Eingang OÖNachrichten-Forum) täglich am Vormittag jeweils von 8 bis 12 Uhr, am jeweils Nachmittag von 13 bis 17 Uhr. Die Aktion ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung ist für Impfentschlossene nicht notwendig.

Verabreicht wird dort der Impfstoff Johnson & Johnson, eine zweite Impfdosis und damit ein zweiter Impftermin ist mit diesem Vakzin nicht erforderlich.