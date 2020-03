Keine Grillzone am Pleschinger See

Nachdem der Grillzone in St. Margarethen die rote Karte gezeigt wurde, wollte die für Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP) Ersatzflächen finden. Beim Pichlinger See musste sie diese Woche einen Rückzieher machen, nachdem diese unmittelbar neben einem erweiterten Unternehmen im Südpark angesiedelt worden wäre. Und auch am Pleschinger See machen sich die Anrainer, wie berichtet, Sorgen.

Jetzt fordert Vizebürgermeister Markus Hein (FP) einen Stopp der geplanten Grillzone am Pleschinger See - „zum Schutz der Anrainer und der Natur“. Gemeinsam mit seinem Stadtsenatskollegen Michael Raml traf sich Hein gestern mit Vertretern des Kleingartenvereins am Pleschinger See und dort ansässigen Landwirten. Nach dem Gespräch war für die Stadtpolitiker klar: Die Grillzone hier mache keinen Sinn, ein frühzeitiges Ende sei die einzige logische Konsequenz. Deshalb wird heute im Gemeinderat ein Dringlichkeitsantrag der FPÖ eingebracht, diese Pläne zu stoppen.

„Die beim Pleschinger See jetzt vorgesehene Fläche ist überhaupt nicht geeignet für eine Grillzone“, sagt Hein. Die Zufahrtsstraße sei eng, es gebe nicht einmal die Möglichkeit zum Ausladen und zudem würden die Landwirte dadurch daran gehindert, ihre Felder zu bestellen. „Das kann nicht sein“, sagte Hein den OÖN.



Er rechnet übrigens mit breiter Zustimmung zum Dringlichkeitsantrag, der am Ende der heutigen Gemeinderatssitzung behandelt wird. Eine Entscheidung ist also erst in den Abendstunden zu erwarten. Gibt es keine Mehrheit, will Hein aber nicht die Hände in den Schoss legen. „Sollte der Gemeinderat nicht im Sinne der Linzer Bürger abstimmen, werde ich alle möglichen Verkehrsmaßnahmen prüfen, um die Anwohner zu schützen“, so der Vizebürgermeister.