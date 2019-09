Keine Einigkeit beim Kampf gegen Drogenkonsum

Es ist ein brisantes Thema. Denn es geht um Kriminalität und Gesundheit. Nicht zuletzt geht es auch um Linzerinnen und Linzer, die sich angesichts der Drogenproblematik nicht ganz sicher fühlen, auch wenn sich die Situation bei den früheren Drogenhotspots wie dem Hessenpark verbessert hat.

Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) stößt rechtzeitig vor der morgen, Donnerstag, stattfindenden Gemeinderatssitzung, das Thema erneut an. Denn vor der Sommerpause wurde auf Initiative der ÖVP mehrheitlich und gegen die Stimmen der SPÖ ein Aktionsplan gegen Drogen beschlossen, der nun mit Maßnahmen befüllt werden soll.

Gestern preschten Baier und Klubobmann Martin Hajart mit einer Pressekonferenz vor und richteten der Stadtregierung, allen voran Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) und Sozialreferentin Karin Hörzing (SP) aus, was sich die ÖVP vorstellt. Dazu wurde nach Frankfurt und Wien geblickt, wo es Anti-Drogen-Pläne gebe.

Neben Prävention, Beratung und mehr Sportangebot für Jugendliche ist im VP-Paket auch Brisantes dabei. So fordert Baier, auch Umtausch-Automaten für Spritzen und andere Hilfsmittel für Drogenkonsum. Dabei könne verwendetes Material gegen steriles getauscht oder steriles gekauft werden.

Automaten für Spritzen

Das solle die Gefahr minimieren, dass gebrauchte Spritzen weggeworfen oder mehrfach verwendet würden und so etwa Aids oder Hepatitis verbreitet werde. Ein derartiger Automat steht bereits; an der Unteren Donaulände zwischen Stifterhaus und Lentos-Kreuzung.

Weiters ortet die ÖVP Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten, die Süchtige von Drogen abhalten und legal konsumiert werden können (Substitutionstherapie). Es gebe zu wenig Ärzte, die Substitutionsmittel verschreiben, richtet Baier der OÖGKK aus.

Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP) kennt das Problem, sieht sich aber nicht in der Rolle der Handelnden. Die Kompetenz dafür habe das Land. Dort liege seit 2010 ein Suchtplan in der Schublade. "Wieso sollte die Stadt etwas erledigen, für das sie gar nicht zuständig ist", so Hörzing. Und: "Wir moppeln doch nicht doppelt, wenn wir gar nicht das Geld dafür haben."

Ähnlich argumentiert der Linzer Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP). "Der Landessuchtplan schlummert seit neun Jahren. Die ÖVP möge sich doch an ihre Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander wenden", sagt Raml. Trotzdem wird in Linz gehandelt. Raml hat nach dem Aktionsplan-Beschluss im Juli Vorschläge der Fraktionen eingefordert, aber bisher nur von den Grünen Ideen dazu bekommen. (haas)

