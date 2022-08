Keine Beleuchtung zu Weihnachten in der Stadt Linz?

Einschränkungen sind angesichts der Energiekrise infolge des Ukraine-Krieges in Diskussion. Wie sie konkret aussehen könnten, ist derzeit noch offen. Wien hat sich schon für weniger Festbeleuchtung zu Weihnachten ausgesprochen.

Zuständig ist für Linz Bürgermeister Klaus Luger (SP), der die OÖN aus dem Urlaub wissen ließ, dass er nach seiner Rückkehr nächste Woche mit den Wirtschaftstreibenden darüber reden werde, "was wir tun". Zeit habe man noch genug.

Auch wenn er den Gesprächen mit City Ring und City Management nicht vorgreifen wolle, halte er Vorschläge, wie die Beleuchtung stundenweise abzuschalten oder nur am Sonntag aufzudrehen, für "halbseidene Lösungen": "Das ist Symbolpolitik."

"Ganz oder gar nicht"

Da die Weihnachtsbeleuchtung in der Landstraße über den Hauptplatz und die Nibelungenbrücke, in der Hauptstraße sowie beim Südbahnhofmarkt extra aufgehängt werden muss, was mehrere Tage in Anspruch nimmt, stellt sich für Luger die Frage, ob man sich diese Arbeit erspart und die Lichter für heuer ausnahmsweise gleich im Keller lässt. "Entweder machen wir es ganz oder gar nicht."

Die für Märkte zuständige Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP) ist, was die Beleuchtung der Weihnachtsmärkte betrifft, offen und flexibel. Luger sieht diese Beleuchtung differenzierter, denn hier würden die Lichter zusammen mit den Hütten aufgestellt.