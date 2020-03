Kein Urfahrmarkt im Frühjahr

Marktreferent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) lässt diesen Schritt gerade von Juristen vorbereiten. Die Beschicker werden informiert, dass der Stadtsenat diese oder nächste Woche durch eine Änderung der Marktordnung die Absage des Frühjahrsmarktes beschließen wird.

Mit der Verlängerung der derzeit geltenden Maßnahmen bis 13. April durch die Bundesregierung war klar, dass sich im Frühjahr kein Jahrmarkttrubel auf dem Donauufer in Urfahr ausgehen wird. "Auch wenn heute niemand sagen kann, was danach ist, so ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass große Veranstaltungen auch Anfang Mai noch verboten bleiben", sagt Baier.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at