Kein normaler Sommer: Großes Minus in Freibädern

Auch wenn die Vorhersagen schwanken, hofft der Linzer Bäderdirektor Roland Heß noch auf ein schönes Badewetter am Wochenende: "Das wären beste Voraussetzungen, dass nochmal richtig viele Leute zu uns kommen." Wobei für Heß eines längst klar ist: Den im Vergleich zum Vorjahr drastischen Gästeschwund können die Linzer Bäder heuer nicht mehr aufholen.

347.516 Besucher sind 2019 in das Parkbad, das Hummelhofbad und das Schörgenhubbad geströmt. Fast 143.000 davon wurden im heißen Sommer 2019 alleine im Parkbad gezählt.

Heuer ist alles anders. Da die Saison noch läuft, liegen noch keine offiziellen Zahlen vor. "Aber gefühlt haben wir um 40 Prozent weniger Besucher", sagt Heß und erzählt. Von einem verspäteten Start am 29. Mai, als endlich klar war, unter welchen Bedingungen die Freizeitoasen trotz Corona-Pandemie aufsperren dürfen.

Vorgaben wie Abstandhalten auf der Wiese und im Wasser seien auch strikt eingehalten worden. Ins 30.000 Quadratmeter große Parkbad etwa durften nicht mehr als 3000 Besucher gleichzeitig eingelassen werden. "Wobei wir diese Grenze nie erreicht haben." Als wirksames Instrument habe sich der mit dem Kassensystem gekoppelte Auslastungszähler erwiesen. So habe jedermann jederzeit online nachlesen können, ob sich die Fahrt zum Freibad noch auszahlt oder Besucher nicht mehr eingelassen werden.

"Herausfordernde" Saison

Beckenbegrenzung wird die nach wie vor geltende Vorgabe genannt, dass jeder Schwimmer sechs Quadratmeter Platz im Becken haben muss. "Damit durften sich im Sportbecken, dem größten Becken im Parkbad, höchstens 210 Personen gleichzeitig aufhalten", sagt Heß. Die Einhaltung der Regeln zu kontrollieren, war Aufgabe der Bademeister. Größere Probleme habe es dabei nicht gegeben. Und "zum Glück hatten wir auch keinen aktiven Corona-Fall", das hätte die Sache noch schwieriger gemacht.

Eigentlich würden die Linzer Freibäder am 14. September schließen. "Aber wenn es das Wetter zulässt, wollen wir die Saison nach hinten verlängern." Dann werde aber statt um 20 schon um 19 Uhr geschlossen. "Aus Sicherheitsgründen, weil es dann um 19 Uhr bereits finster ist", sagt Heß.

Thomas Fiechtl, Betriebsleiter des Leondinger Freibads, spricht davon, dass dieser Sommer ein herausfordernder gewesen sei: "Aber wir haben das gut meistern können." Alles in allem sei die Saison, die am 13. September endet, "angesichts der Besucherzahlbeschränkungen aber gar nicht so schlecht gelaufen". Statt 2000 Besuchern durften nur 700 in das Leondinger Freibad eingelassen werden, kurzfristig gab es sogar eine Beschränkung auf 350 Gäste. Während in einer normalen Saison 55.000 bis 60.000 Gäste gezählt werden, sind es heuer nur rund 27.000. "Wir mussten das Bad relativ oft sperren, weil wir voll waren, das war natürlich bitter für die Besucher", sagt Fiechtl.

Die maximale Besuchergrenze von 600 Gästen wurde auch in Traun des Öfteren erreicht. Abgesehen von dem verspäteten Start und den Corona-Maßnahmen habe es aber "keine großen Abweichungen" zu einer normalen Saison gegeben, wie Bürgermeister Rudolf Scharinger (SP) sagt. In das Freibad, das noch bis 6. September geöffnet hat, hat es diese Saison rund 17.000 Badegäste gezogen (im Vorjahr waren es 20.000).

Weniger Gäste als gewohnt, aber einen höheren Personalaufwand, etwa für die Besucherzählung oder Kontrolle der Abstandsregeln, gab es dieses Jahr im Ennser Freibad. "Die Kombination aus Corona und dem schlechten Wetter hat die Besucherzahlen stark gedrückt, so ein schlechtes Jahr hatten wir noch nie", sagt Betriebsleiter Patrick Neißl.

Auch in Enns endet die Saison am 6. September, bisher wurden knapp 20.400 Besucher gezählt. Im vorigen Sommer waren es 35.218. Wegen der großen Liege- und Wasserflächen ist die Gästezahl mit 1500 limitiert: "Die haben wir aber nicht einmal ansatzweise erreicht."

