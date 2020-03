Kein Maibaum-Aufstellen am Linzer Hauptplatz

Bis zum 1. Mai dauert es zwar noch ein bisschen, für Bürgermeister Klaus Luger (SP) ist aber jetzt schon klar, dass dieses Brauchtum entfallen und somit kein Baum den Hauptplatz schmücken wird: „Festveranstaltungen am Hauptplatz, die Einsatzkräfte und Verwaltung zusätzlich zur ihren wichtigen Aufgaben in der Corona-Krise binden, müssen dieses Jahr leider hintenanstehen.“ Denn die derzeitige Situation fordere das vollste Engagement von Städten und Gemeinden, so Luger weiter. Mit dem Ziel, die Ausbreitung das Virus einzudämmen und die Bevölkerung bestmöglich zu schützen.

Die Entscheidung sei in Absprache mit dem Verband der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung gefallen: „Ihnen gilt mein Dank für die geleisteten Vorbereitungsarbeiten, ebenso wie der Gemeinde Altenberg bei Linz, die den Maibaum dieses Jahr gespendet hätte.“ Der Meinung, dass an der Absage, kein Weg vorbeiführe, ist auch Günther Kreutler, Obmann der Heimat- und Trachtenvereine: „Gesundheit geht vor, wir tragen diese Maßnahmen mit. Wir werden jedoch im nächsten Jahr eine ganz besondere Maibaumübergabe veranstalten, das versprechen wir ‚Trachtler‘ schon heute!“