Kein grünes Licht für Bauprojekte am Graben und in der Scharitzerstraße

Zum einen will er an der prominenten Adresse Graben 17, Ecke Marienstraße, ein Stadthaus errichten. Zum anderen geht es um ein Wohnhaus in der Scharitzerstraße. In beiden Fällen heißt der Architekt Andreas Heidl. Stadthaus am Graben 17 Am Graben soll das bestehende Haus abgerissen und durch einen fünfgeschoßigen Neubau ersetzt werden. Geplant ist eine zurückgesetzte, zweigeschoßige Erdgeschoßzone mit sechs Meter hohen Glasfronten. Die Gehsteige sollen auf dem Eigengrund verbreitert werden.