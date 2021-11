Kein Führerschein, aber unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Der 19-Jährige aus dem Bezirk Eferding wurde gegen 21 Uhr in der Linzer Unionstraße zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle angehalten. Dabei stellten die Polizisten schnell fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Zudem wurden bei ihm Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung wahrgenommen, so die Polizei in einer Aussendung.

Der 19-Jährige holte während der Kontrolle freiwillig eine Plastikfolie mit 2 g Marihuana aus seiner Jackentasche, das Suchtmittel wurde sichergestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Die Vorführung zum Amtsarzt verweigerte der Jugendliche aber. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt, der 19-Jährige wird angezeigt.