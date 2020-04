Kein Blues in Traun, aber virtuell wird musiziert

Es wäre alles so schön geplant gewesen, doch dann kam Corona und damit das Ende der sechsten Ausgabe des Bluesharp Festivals in der Spinnerei in Traun. Gestern hätte es beginnen und bis Samstag Bluesfreunde aus dem In- und Ausland anziehen sollen. Jetzt steht alles still, aber virtuell hat Organisator Reynhard Boegl auf der Festival-Homepage Grußbotschaften und Live-Videos versammelt, um damit drei Tage lang ein wenig Festival-Feeling durch das Netz zu schicken.

"Natürlich kann das kein Ersatz sein", sagt Boegl, der selbst ein passabler Bluesharp-Spieler ist und beim diesjährigen Festival seine neue Solo-CD live präsentiert hätte. Aber dank der Videos wird zumindest virtuell so etwas wie Normalität verbreitet. Wenngleich das Publikum von den Musikern weit entfernt ist.

Ein Jahr Vorbereitung steckt in dem Festival, von dem Boegl schon bei der Festsetzung der ersten Maßnahmen der Regierung gegen die Ausbreitung des Virus geahnt hatte, dass es heuer ins Wasser fallen wird. So kam es dann auch, und Boegl hat Verständnis für die Entscheidung. Das Schöne: Für 2021 haben schon einige Musiker zugesagt, das Versäumte von heuer dann nachzuholen. Und bis dahin kann man sich bis morgen mit den Videos (www.bluesharpfestival.at) einstimmen.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at