Kein "Baumopfer" für Garage der Tabakfabrik

"Der Baumbestand in der Stadt muss besser geschützt werden, deshalb brauchen wir eine Baumschutzverordnung. Es kann nicht sein, dass Bäume zugunsten von Straßen oder Parkplätzen entfernt werden", wird Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne) nicht müde zu betonen.

Beim Um- bzw. Neubau am Areal der Tabakfabrik nimmt man dieses Anliegen ernst, auch, um Anraineranliegen im Vorfeld bereits zu berücksichtigen. So wurde, wie berichtet, die Einfahrt zur Tiefgarage auf Anrainerwunsch Richtung Donaulände verlegt, "aber nun ragt ein Teil der Krone einer Rotbuche in jenen Bereich, in dem die Bauarbeiten stattfinden", weiß mit Markus Eidenberger der Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft der Stadt Linz (ILG). "Deshalb müssen wir den Baum, besser gesagt die Krone, etwas zurückschneiden. Das findet natürlich unter fachmännischer Aufsicht statt, damit der Baum keinen Schaden nimmt, denn gerade Rotbuchen sind empfindlich", zerstreut Eidenberger Befürchtungen, der Baum werde der Tiefgarage "geopfert". "Es wird kein Baum gefällt, im Gegenteil, die Tabakfabrik wird künftig grüner. Wir pflanzen zusätzlich rund 50 Bäume", betont Eidenberger.

Auch Bürgermeister Klaus Luger ist "es sehr wichtig, dass wir schonend mit den Bäumen umgehen, gerade bei der Tabakfabrik. Speziell in diesem Fall, wenn es um ein so markantes Zeichen wie diese große Rotbuche geht, haben wir besonderes Augenmerk darauf gelegt, dass wir umweltschonende Lösungen finden.°"