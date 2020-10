Noch vor wenigen Wochen sah es so aus, als stünde dem Bau der rund 500 Meter langen und 4,5 Millionen Euro teuren Hängebrücke vom Freinberg in Linz bis zum Linzer Zoo in Urfahr nicht mehr viel im Wege. Doch gestern ließ der Vorstand des Linzers Zoos, auf dessen Areal in Urfahr sich einer der beiden Einstiegspunkte zur Brücke befunden hätte, mit zwei unerwarteten Beschlüssen aufhorchen. "Der Vorstand (...) stimmt dem Projekt Hängebrücke auf dem Gelände des Zoos nicht zu." Und außerdem werde sich