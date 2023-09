Kaum Probleme durch zugeparkte Öffis in Linz

LINZ. Im Vorjahr wurden in Wien allein Straßenbahnen 1535 Mal blockiert und damit vier Mal am Tag an der Weiterfahrt gehindert. 787 Mal war eine Bushaltestelle zugeparkt. Härtere Strafen sollen die Situation nun entschärfen. Zwar kennt man auch in Linz diese Problematik, das Ausmaß ist mit jenem in Wien aber nicht zu vergleichen, wie eine OÖN-Anfrage bei den Linz Linien ergibt. Ganz selten kämen Verkehrsbehinderungen bei den Linzer Straßenbahnen vor. "Weniger als zehn im halben Jahr", heißt es dazu. Vorfälle gibt es aktuell nur im Bus- bzw. Obusbetrieb – und dort im Wesentlichen bei zeitlich begrenzt gültigen Busspuren, die außerhalb dieser Zeiten vom Individualverkehr als Parkflächen genutzt werden dürfen.

Den Grund für die niedrigen Zahlen in Linz sehen die Linz Linien in diversen Maßnahmen, wie die Verlegung von gleisnahen Parkplätzen oder deutliche Bodenmarkierungen, wodurch sich die Situation im laufenden Betrieb in den vergangenen Jahren deutlich verbessert habe. Blockiert doch einmal ein Autofahrer ein Gleis oder eine Busspur, wird versucht, den Lenker im Nahbereich aufmerksam bzw. ausfindig zu machen. Falls dies nicht innerhalb einer für den Öffi-Betrieb angemessenen Zeit gelingt, wird die Abschleppung veranlasst. Wie oft das der Fall ist, wollte das Unternehmen nicht verraten. Anders als in Wien verrechnen die Linz AG Linien aber neben der Verwaltungsstrafe und den Abschleppkosten keine weiteren Mehrkosten für die Betriebsstörung.

Autor Christian Diabl Christian Diabl

