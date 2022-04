Kaum Nachfrage: Aus für Heimwegtelefon

Die geringe Nachfrage, allen voran in den Pandemiejahren 2020 und 2021, gab letztlich den Anstoß für das Aus des Projektes.

"Wir haben es angeboten, damit sich die Menschen sicherer fühlen", sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP). "Aber wenn es die Bürger trotz Bewerbung nicht annehmen, hat es keinen Sinn."

In den vergangenen zwei Jahren seien jährlich weniger als eine Handvoll Anrufe registriert worden, die Kosten für das Service, das in Kooperation mit Graz angeboten wurde, beliefen sich zuletzt auf rund 3500 Euro pro Jahr. Die Hoffnung sei nicht da, dass der Bedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen werde, deshalb sei der Entschluss nun gefallen, so Raml.

Das Heimwegtelefon für Nachtschwärmer ist ab sofort nicht mehr verfügbar, eine Alternative für einen sicheren Heimweg würde beispielsweise das Angebot des Anruf-Sammel-Taxis bieten.