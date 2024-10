Kaufmanns Nachfolgern ist das Geld ausgegangen

Der KaBB Gastro GmbH ging das Geld aus, berichteten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870. Dahinter stehen jene Unternehmer, die nach dem Gastro-Aus von Philipp Kaufmann die KaBB Gastro fortführen. Beim Landesgericht sei ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden, gaben AKV und KSV1870 am Mittwoch bekannt.

Die 2015 gegründete Gesellschaft KaBB Gastro gehörte, wie von den OÖN berichtet, jahrelang Philipp Kaufmann. Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Unternehmer die Pläne für sein Gastro-Imperium aufgibt und sich von sämtlichen Gastro-Beteiligungen trennen will.

Als Gesellschafter und Geschäftsführer der KaBB Gastro fungieren nun laut KSV1870 Christian Meixner und Manuel Wellmann, zwei ehemalige Mitstreiter Kaufmanns. Betrieben werden zwei Gastronomiebetriebe in Linz, der Lunzerwirt und das El Mariachi. Beide Unternehmen sollen fortgeführt werden.

Das Kaffee-Lokal "Beenie.all day" in der Hauptstraße, das auch zur Gesellschaft gehörte, wurde am 7. Oktober geschlossen. Im Insolvenzantrag wurde zudem ausgeführt, dass das Lokal "Cubus" ebenfalls zum Unternehmen der Schuldnerin gehört hat und verkauft wurde. Letztlich war auch der "Oberwirt" in der Vergangenheit Teil des Unternehmens der Schuldnerin. Das Gebäude gehört der Stadt Linz.

Als Ursache für die Pleite werden Personalprobleme und fehlende Umsätze gesehen. 24 Dienstnehmer und 65 Gläubiger sind betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 615.000 Euro, zu den Aktiva gibt es keine Angaben. Die Gläubiger erhalten eine Quote von 20 Prozent.

Zur Insolvenzverwalterin wurde die Linzer Rechtsanwältin Eva Meusburger-Streicher bestellt. "Sie wird rasch prüfen, ob eine Fortführung der Lokale ohne weitere Schäden für die Gläubiger möglich ist", sagt Petra Wögerbauer vom KSV1870.

