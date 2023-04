KaufmannGruppe übernimmt Oberwirt in St. Magdalena

Der Oberwirt in St. Madgalena steht seit mehr als zwei Jahren leer.

"Die Suche hat endlich ein Ende. Die Vereine und die ansässige Bevölkerung warten schon sehnlichst darauf, dass es endlich wieder einen Oberwirt gibt": Mit diesen Worten eröffnete der für städtische Liegenschaften zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP) die heutige Oberwirt-Pressekonferenz in St. Magdalena. Mit der KaufmannGruppe gibt es dort nach mehr als zwei Jahren Suche wieder eine neue Pächterin. Anfang Mai soll der Betrieb starten, an der Ausrichtung als "traditionelles Gasthaus" soll nicht gerüttelt werden.

Die allgemeine Situation mit Corona-Nachwehen, hoher Energiepreise und Mitarbeitermangel sei immer noch schwierig, sagte Prammer. Es sei toll, dass es mit Philipp Kaufmann einen Unternehmer gebe, der sich dieser Herausforderung stelle.

Weiter ein Traditionswirtshaus

Der Oberwirt ist der mittlerweile vierte Gastronomiebetrieb, den die KaufmannGruppe betreibt. Neben dem Café Beenie.all day in Urfahr und dem Lunzerwirt im SK VÖEST Sportzentrum, zählt dazu auch das Cubus im Ars Electronica Center.

"Da ich selbst in St. Magdalena aufgewachsen bin, ist der Oberwirt ein Herzensprojekt für mich. Wir haben lange überlegt, es ist schließlich ein großes Haus mit vielen Plätzen", sagte Kaufmann heute. Man wolle das Gasthaus wieder "wachküssen", der Oberwirt solle wieder ein "richtiges Traditionswirtshaus werden, wo man gerne hingeht". Kaufmann strich auch die Kulisse hervor, der sich Besuchern auf der Dachterrasse bietet. "Mit dem Blick sind wir einzigartig."

Stadtrat Prammer, Pächter Philipp Kaufmann und Peter Ilchmann, Direktor vom Geschäftsbereich Gebäudemanagement und Tiefbau Bild: Cityfoto

Anfang Mai soll der Betrieb starten, der genaue Starttermin und Öffnungszeiten standen heute noch nicht fest. Klar sei, dass nicht sieben Tage die Woche geöffnet sein werde, sagt Kaufmann, jedenfalls aber freitags, samstags, sonntags. Viele Menschen und Vereine hätten sich in der Schließzeit neu orientiert, diese gelte es nun zurückzuholen. "Wir werden das ganz entspannt, langsam wieder hochfahren."

Bei der Innenausstattung des Gastraumes seien keine großen Veränderungen geplant, die Terrasse soll noch heuer saniert werden. "Ich bin der Meinung, dass man bei einem Traditionsgasthaus nicht alles ändern muss, weil das ja genau das ist, wofür es steht." Ausgeschenkt werden soll das Bier der Brauunion. Auch der Veranstaltungssaal wird wieder bespielt, Veranstaltungsbuchungen seien jetzt schon möglich, sagte Kaufmann.

Keinen Bustourismus

Das im Zusammenhang mit dem Oberwirt immer wieder genannte Manko der prekären Parkplatzsituation sieht Kaufmann nicht als Problem. Gerade jene, die am Wochenende entlang der Pferdepromenade unterwegs sind, sollten im Optimalfall gar nicht mit dem Auto anreisen. Es gelte die Stärken des Standortes herauszuarbeiten, es sei kein Gastrobetrieb, wo Gäste per Bus anreisen könnten. Das sei klar und so auch nicht geplant.

Die Lokalität befindet sich seit 1999 im Besitz der Stadt, der Oberwirt bietet Platz für bis zu 300 Gästen. Im oberen Stock probt der ortsansässige Musikverein.

