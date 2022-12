KaufmannGruppe übernimmt "Cubus" im AEC

Im Dachgeschoss des AEC wird bald wieder Kulinarik geboten. Der Linzer Stadtsenat hat heute einstimmig dem Pachtvertrag mit der KaBB Gastro GmbH von Philipp Kaufmann zugestimmt. Für das 630 Quadratmeter große Lokal habe die KaufmannGruppe das beste Konzept vorgelegt, so der für Immobilien zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP).

"Wir sehen uns als kulinarischer Anbieter für alle Museumsbesucher und werden daher mit einem Bistro-Konzept für das AEC durchstarten", sagt Kaufmann. In enger Abstimmung mit dem Museum will man in Zukunft auch die Liebhaber gehobener Gastronomie ansprechen. Die neue Pächterin - Geschäftsführer der KaBB Gastro GmbH sind Alexander Vogel und Julian Eigl - will zudem mehr "externe" Gäste als bisher ins Haus bringen und die Event-Schiene ausbauen.

Das "Cubus" soll ab Jänner 2023 wieder geöffnet sein. Bei den Öffnungszeiten will sich das Lokal flexibel an jene des AEC anpassen, das kulinarische Angebot soll Bodenständiges in Verbindung mit international beliebten Gerichten verbinden. Auch Happen für zwischendurch werden auf der Speisekarte stehen.

In Linz ist die KaufmannGruppe bereits als Betreiberin des Beenie.all day in Urfahr und des Rechyyy’s in der Altstadt präsent. Nun kommt mit Beginn des neuen Jahres das „Cubus“ hinzu. Der Name „Cubus“ wurde in Abstimmung mit allen Beteiligten beibehalten. „Die Räumlichkeiten sind kubisch, und der Name ist prestigeträchtig und etabliert. Daher wollen wir mit diesem Namen weiterarbeiten und das Lokal sukzessive weiterentwickeln", sagte Kaufmann.

Johannes Roither, der das "Cubus" 14 Jahre lang gastronomisch verantwortete, konzentriert sich, wie berichtet, verstärkt auf den Ausbau des Ripperl-Franchisesystems ("Jack The Ripperl"). Ihm dankte Kaufmann auch für die "hervorragende Aufbauarbeit und den kollegialen Übernahme-Prozess".

Mehr zum Thema Linz Linz "Zeit für Veränderung": Cubus-Chef gibt das Restaurant in neue Hände LINZ. Auf dem Dach des Ars Electronica Center in Linz ist es seit einigen Tagen still geworden. "Zeit für Veränderung": Cubus-Chef gibt das Restaurant in neue Hände

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper