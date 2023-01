Kaufmännischer Verein wird jünger, bleibt aber der Balltradition treu

"La Dolce Vita" heißt es morgen, wenn der Kaufmännische Verein in Linz wieder in sein Palais einlädt, um die 72. Ausgabe des KV-Balls zu feiern. Das Motto, Symbol für italienische Lebenslust, soll nach den Jahren der Pandemie, die auch den KV-Ball zwei Mal ausgebremst hat, wieder eine gewisse Leichtigkeit verströmen. So zumindest ist es die Überlegung des neuen Führungsteams im Verein, das auch für eine Verjüngung steht.