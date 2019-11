Katze und Kaninchen aus brennender Wohnung gerettet

Die Berufsfeuerwehr Linz rückte kurz vor 15 Uhr mit 25 Kräften und sieben Fahrzeugen zum Einsatzort am Linzer Flötzerweg aus. Passanten hatten zuvor die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus zwei gekippten Fenstern. Zunächst war unklar, ob sich in der Wohnung noch Menschen aufhielten. Dies konnte bald ausgeschlossen werden. Ein Kaninchen und eine Katze wurden in Sicherheit und in ein Tierheim gebracht.

Ein Löschtrupp bekämpfte das Feuer und kontrollierte weitere Wohnungen und den Dachboden. Was den Brand ausgelöst hatte, ist noch unbekannt. Verletzt wurde niemand.