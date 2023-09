Kartenfieber: Damenturnier läutet eine neue Ära für tarockierende Frauen ein

Die Frauen haben am 30. September alle Karten in der Hand. (vowe)

Beim Haudum in Helfenberg tarockieren am 30. September nur Damen. Frauen waren schon immer fixer Bestandteil der Tarockturniere in Helfenberg, beim Raiffeisen-Tarockcup sind sie fixe Größe. Ein eigenes Turnier, welches allein den "Damen der Schöpfung" vorbehalten ist, gibt es erstmals Ende September.

Wie in allen Belangen gibt es auch beim Kartenspiel Nuancen, die Mann und Frau unterscheiden. "Frauen spielen vorsichtiger und überlegen mehr. Nicht alle, aber die meisten", sagt Peter Haudum, Mitbegründer des Tarockcups und selbst versierter Kartendippler.

Wer nun aber glaubt, Frauen als größere "Staudenhocker", also extrem vorsichtige, gar feige Spielerinnen, abstempeln zu können, irrt. Die Damen neigen einfach weniger zum Hasardieren, sie spielen eher mit mehr Taktik, analysieren eiskalt und können es erwarten, ihre Karten richtig auszuspielen. Und trotzdem sind von den rund 8000 registrierten Tarockcup-Spielern lediglich 1200 weiblich – das soll sich ändern.

Tarockfieber ist ansteckend

Einen großen Beitrag dazu soll das erste Damenturnier am 30. September leisten: "Wir hoffen auf viele neue Spielerinnen, die zwar schon Tarockieren können, aber vielleicht noch nie die Lust gehabt haben, an einem Turnier teilzunehmen. Man muss wirklich kein Profi sein, um mitzumachen. Es genügt, wenn man die Regeln kennt und schon ein paar Mal gespielt hat", lädt Haudum ein.

Was aber macht eine gute Tarockiererin aus? Qualitäten wie gute Merkfähigkeit, strategisches Denken und vorausschauende Taktik sind gefragt. Hat einen aber einmal das Tarockfieber gepackt, bleibt es chronisch und ist überaus ansteckend. Gespielt wird beim Damenturnier natürlich mit eigenen Damenkarten aus dem Hause Piatnik, welche ursprünglich um das Jahr 1900 verwendet und nun neu aufgelegt wurden. Sie haben ein kleineres Format als übliche Tarockkarten und sind mit früher gebräuchlichen Figuren bedruckt.

Auf alle Teilnehmerinnen warten ein Begrüßungssekt, Pausensnacks in Form von Leinölerdäpfeln oder Gugelhupf, eine Damenspende und außerdem 30 exklusive Preise: VIP-Tickets für das Weltklasse-Damentennisturnier "Upper Austria Ladies 2024" etwa oder eine Führung durch die Piatnik-Fabrik durch den Chef persönlich. Vier Damen können ein exklusives Frühstück am Bergfried der Burg Piberstein gewinnen – serviert vom Vizekanzler a.D. Reinhold Mitterlehner höchstselbst.

Kleine Ausstellung

Eine kleine Tarockausstellung mit alten Karten und Utensilien der Firma Piatnik und aus der privaten Sammlung von Peter Haudum rundet das Turnier ab. Der Reinerlös geht an einen karitativen Zweck. Mehr Informationen dazu gibt es im Gasthof Haudum unter Tel. 07216/6248.

Wer sich heuer noch nicht drüber traut, für den gibt es auf vielfachen Wunsch einen Tarockkurs vom Helfenberger Club. Der Kurs richtet sich an Anfänger und Wiedereinsteiger aller Altersgruppen – männlich und weiblich. Gespielt wird acht Mal jeweils donnerstags ab 18 Uhr im Gasthaus Haudum. Auftakt ist am 5. Oktober. Geleitet wird der Kurs von Rudolf Anzinger gemeinsam mit Reinhold Mitterlehner, Peter Haudum und Werner Pamminger.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass das gesellige Tarockieren in der Region wieder mehr gepflegt wird. Daher sind alle herzlich eingeladen", sagt Haudum. Die Kosten: Zehn Euro pro Abend. Anmeldungen werden auch im Gasthof Haudum entgegen genommen.

