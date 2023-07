Karl Kastner ist neuer Bürgermeister von Allhaming

Bild: Peter C. Mayr

Die Wahl hat Kastner, der Quereinsteiger ist und das Amt des Bürgermeisters, wie berichtet, nicht in seiner Lebensplanung hatte, gegen den FP-Kandidaten Hagen Mosser gewonnen. Die 84,1 Prozent an Zustimmung freut ihn ob er Deutlichkeit. "Das ist ein klares Votum", sagte Kastner in einer ersten Reaktion im OÖN-Gespräch.

"Es wird in den kommenden Wochen viel zu tun geben", sagt Kastner, nimmt sich aber ab Mitte der Woche eine Auszeit. "Ich fahre mit meiner Tochter ein paar Tage weg, das hat sie sich verdient, weil sie mich in den vergangenen Wochen wenig gesehen hat."

Gratulationen gab es für Kastner und sein Team auch schon von Landeshauptmann Stelzer und ÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger. Der 56-Jährige habe mit "einer klaren Haltung und verlässlichen Standpunkten" die Wahl für sich entschieden.

