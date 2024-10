Kaffeehaus-Hochburg: 11 Linzer Betriebe unter Falstaff-Top-20 in Oberösterreich

Auch heuer hat das Branchenmagazin "Falstaff" wieder die besten Kaffeehäuser des Landes gekürt. Und in Oberösterreich – konkret in Linz – hat sich in der Reihung einiges verändert. Zwar hat die "Kaffeewerkstatt" in St. Wolfgang auch heuer wieder Rang eins inne, aber Rang zwei belegt heuer das Café Orchidee beim Botanischen Garten in Linz.