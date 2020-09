Kaffeegenuss in Wohlfühl-Atmosphäre

Friedlieb & Töchter

Altstadt 5, Linz

Ungezwungen einen Kaffee in lockerer Atmosphäre genießen und sich so fühlen, als wäre man bei Freunden eingeladen: Das macht das Konzept von Kristina Bleil und Elke Schmedler und ihrem Café Friedlieb und Töchter aus, die sich damit auch von größeren Kaffeehäusern abheben wollen. Kaffee trinken hat bei ihren Gästen einen hohen Stellenwert, wie sie sagen: "Das wird nicht zwischen Tür und Angel erledigt, die Gäste nehmen sich dafür Zeit." Gerade nach dem Corona-Lockdown war deutlich zu spüren, wie sehr dieses Kaffee-Erlebnis in gemütlicher Runde auch vermisst worden ist. Keinesfalls fehlen darf in einer perfekten Kaffeepause ein Stück Kuchen. Da sind sich die zwei, die alle ihre Mehlspeisen selbst backen, unisono einig.