Kästners doppelte Lottchen kamen in Linz zur Welt

Vor 50 Jahren ist der deutsche Schriftsteller Erich Kästner gestorben. Erinnern Sie sich noch an eines seiner bekanntesten Kinderbücher? Die Geschichte beginnt in Linz. Oder auch nicht. Eigentlich fängt "Das doppelte Lottchen" ja im fiktiven oberbayerischen Erholungsdorf Seebühl am Bühlsee an. Dort stoßen in einem Ferienheim die neunjährige Luise Palfy aus Wien und die neunjährige Lotte Körner aus München aufeinander. Zu ihrem Entsetzen stellen sie fest, dass sie einander nicht nur ähnlich