Kabarett-Größen geben AktivPark Sicherheit

Mit "großen" Namen wie Viktor Gernot war selbst zwischen den Corona-Wellen das multifunktionale Veranstaltungszentrum AktivPark4222 in St. Georgen/Gusen im vergangenen Jahr sehr gut besucht. "Wir waren so gesehen durchaus verwöhnt", sagt Peter Schöllbauer, der in der Gemeinde für das Veranstaltungsmanagement zuständig ist.

Für heuer sei die Zuversicht sehr groß, abgeleitet auch daran, dass die Oberösterreich-Premiere von Gery Seidls neuem Kabarettprogramm "beziehungsWEISE" am 13. Mai schon fast ausverkauft ist. "Dafür haben wir sogar die Galerie aufmachen müssen", sagt der erfahrene Kulturveranstalter. Das Fassungsvermögen des Hauses vergrößere sich so auf 900 Besucher.

Noch mehr Menschen werden sich am 21. Jänner im AktivPark versammeln, wenn acht Vereine – von der Freiwilligen Feuerwehr bis zum Gesangsverein – zur beliebten Galanacht laden, die nach zweijähriger Pause wieder stattfinden kann und das heurige Kulturprogramm eröffnen wird. Die Tanzmusik kommt vom pt art Orchester, DJ Mark Neo bringt die Disco-Freunde in Stimmung, in der Pianobar sowie in der Weinbar wird ebenfalls die Musik spielen.

Neben bekannten Kabarettgrößen wie Gery Seidl, Viktor Gernot, der am 15. April sein neues Kabarett "Schiefliegen" in St. Georgen/Gusen präsentieren wird, oder Thomas Stipsits (11. November mit "Stinatzer Delikatessen") will Schöllbauer auch lokalen Künstlern wieder eine Bühne geben. Aber er gebe zu, dass er angesichts der allgemeinen Situation in der Programmgestaltung auf Sicherheit gesetzt habe.

Denn die Teuerungswelle bzw. die steigenden Energiekosten würden auch das "größte Veranstaltungszentrum des Unteren Mühlviertels" treffen. Krisenresistent sollten aber das Marktfest (8. Juli) und das Hopfenfest (12. August) sein. Die Publikumsmagnete findet unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt statt. (rgr)

