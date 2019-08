Junior Wings im Aufwind: Neuer Partner gefunden

Unter Nachwuchsleiter Robert Lukas nahm die U11-Mannschaft im April an einem international renommierten Junioren-Turnier im russischen Sotschi teil. In der Saison wird erstmals eine Mannschaft in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse (Alps Hockey League) unter dem Namen "Steel Wings" antreten. Diese Entwicklung blieb auch der heimischen Wirtschaft nicht verborgen.

Ein Leondinger Start-up steigt nun bei den Junior Wings ein. Das Unternehmen FRUX, das Klienten bei der Gewinnung von Kunden mit künstlicher Intelligenz hilft, wird künftig das Sponsoring für das U12-Team übernehmen. Ein Schritt, der "Sinn ergibt", sagt Gründer und Geschäftsführer Patrick Kirchmayr: "FRUX ist ein Start-up-Unternehmen und die Junior Wings sind das ja eigentlich auch. Wir wollen jetzt miteinander wachsen." Die 2015 gegründete FRUX Technologies GmbH gewann 2017 den eAward für die beste Vertriebsunterstützung.

Etwa 200 Kinder und Jugendliche sind für die Junior Wings in acht Altersklassen auf dem Eis.

