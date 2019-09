Es ist ein neues Modell, das die städtische Wohnungsgesellschaft an der Auhirschgasse realisiert. In der neuen Anlage mit mehr als 300 Wohnungen werden 50 an junge Menschen vermietet. Es sind Startwohnungen im Grünen mit einer Anbindung an den öffentlichen Verkehr, die durch ein besonderes Fördermodell des Landes angeboten werden können, so GWG-Direktor Nikolaus Stadler. Die Nachfrage ist groß, fast alle Wohnungen sind bereits vergeben.