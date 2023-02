Junger Mann überfiel mit Pistole Linzer Trafik

Der Mann betrat mit Schal und Kapuze vermummt die Trafik und zückte eine silberne Pistole. In einem ausländischen Akzent forderte er von der Angestellten Geld, wie die Polizei berichtete. Als er die Beute erhalten hatte, flüchtete er.

Die Fahndung nach ihm läuft, brachte aber bisher noch kein Ergebnis.



Täterbeschreibung: Der Mann dürfte erst 16-20 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß sein, trug weiße Turnschuhe, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Jacke, einen Schal und Kapuze. Die Polizei will am Freitag ein Foto veröffentlichen.

Die Wirtschaftskammer stellte für Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen, 1000 Euro Belohnung in Aussicht. Hinweise an: 59133 40 3333.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.