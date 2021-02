Junge Mutter versteckte Drogen im Auto

Die junge Mutter - eine Rumänin, die im Bezirk Perg lebt - war in der Kremplstraße in das Auto ihres Mannes gestiegen. Dann fuhr das Paar weg, dahinter folgte ihm ein Polizeiauto. Den Beamten fiel auf, dass sich die Frau auf der Rückbank nach vorne bewegte und panisch nach hinten zum Polizeiwagen blickte. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Polizisten Drogen im Auto der jungen Familie sicherstellen. Darin befand sich auch die zweijährige Tochter, der Ehemann der 24-Jährigen saß am Steuer. Ein Drogentest zeigte, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert hatte. Ihm wurde der Führerschein abgenommen. Das Ehepaar muss zudem mit einer Anzeige rechnen.

