Junge Ideen für eine inklusive Stadt

Soziale Innovation war gefragt, jede Menge Ideen wurden präsentiert, von denen zwei als für so gut befunden wurden, dass sie mit Unterstützung der Stadt Linz weiterverfolgt werden sollten. Dies ist das Ergebnis des jüngsten Hackathons, mit dem der Innovations-Hauptplatz nach Ideen für eine inklusive Stadt gesucht hatte.

Julia Mayrhofer und Jan Aigner, die sich erst am ersten Abend des Hackathons Ende März kennengelernt hatten, entwickelten gemeinsam die Idee der Vernetzungsapp "CommuniCheck". Der Sinn der Sache: Ehrenamtliche Organisationen sollten durch hilfsbereite Menschen Unterstützung bekommen. Die App sollte einen niederschwelligen und einfachen Zugang für Menschen bieten, die gerne helfen wollten und somit via App rasch erfahren könnten, wo es interessante Projekte in ihrer Nachbarschaft gebe, so der Ausgangspunkt der Überlegungen.

Die App soll den Benutzern dabei helfen, sich persönlich weiterzuentwickeln und eigene Visionen zu verwirklichen, während sie sich für eine gute Sache einsetzen, sagten Mayrhofer und Aigner. "Wir können damit den Austausch untereinander fördern und vor allem kleinere soziale Organisationen sichtbarer machen."

Schon etwas konkreter ist die Entwicklung, mit der sich "Cyberducks", mittlerweile schon als Verein gegründet, einem Problem angenähert hat, das Menschen mit Peroneusparese (Fußheberschwäche) das Leben etwas leichter machen soll. Mariella Sinissbichler, Raphael Siegl, Patrick Kary und Leon Weber, alle Medizintechnik-Studenten an der Kepler Universität Linz, haben einen innovativen Fußheber entwickelt, bei Dynatrace konzipiert und in der Grand Garage beim Hackathon gefertigt, der die erhöhte Stolpergefahr verhindern soll. Eine "leicht zugängliche Lösung, die einfach zu fertigen ist" hat schon zwei Anfragen auf den Prototypen der "Cyberducks" gebracht. Mit diesen Anwendern will das Quartett in Austausch kommen, um das Produkt zu verfeinern.

Der Innovations-Hauptplatz fungiere dabei als Impulsgeber, der mit seinem Netzwerk den jungen Ideengebern bei der Suche nach Partnern helfen könne, sagte Kathrin Obernhumer. "Wir wollen schon, dass ein Start-up daraus entsteht." So wie das im vergangenen Jahr siegreiche "Nochba"-Projekt sich derzeit bereits in diese Richtung entwickelt. Das Ziel ist, wie berichtet, Nachbarschaften in Linz zu verbinden.

Und Bürgermeister Klaus Luger (SP) sieht die Preisträger stellvertretend für "den jungen Innovationsgeist von Linz". Er freue sich über die Umsetzungsvarianten beider Teams, die ihren Beitrag dazu leisten würden, Linz inklusiver zu machen.

