Junge Frauen in Linz aus der Donau gerettet

Während eines Brandeinsatzes in der Schillerstraße ging bei der Berufsfeuerwehr in Linz am Montag um 18.44 Uhr noch eine weitere Alarmierung ein: Zwei junge Frauen, sie dürften um die 18 Jahre alt gewesen sein, hatten beim Schwimmen in der Donau die Kräfte verlassen. Die Folge: Sie wurden abgetrieben und schafften es nicht mehr ans Ufer. Erschöpft klammerten sie sich an einen Brückenpfeiler der Nibelungenbrücke.

Ein privater Bootsführer, der gerade seine Runden auf der Donau drehte, dürfte durch die Hilfeschreie aufmerksam geworden sein und kam den Frauen rasch zu Hilfe. "Gott sei Dank hat das private Boot gleich eingegriffen", sagt Andreas Ilk von der Berufsfeuerwehr. "Die Taucher wollten sich zu diesem Zeitpunkt gerade auf den Weg zu den beiden machen."

Die Jugendlichen hatten großes Glück. "Schwimmen in der Donau ist absolut gefährlich. Es ist ein Fließgewässer mit starker Strömung. Wenn man kein guter Schwimmer ist, kann das lebensgefährlich sein", sagt Ilk.

