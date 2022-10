Junge Filmtalente zu Gast im Linzer Moviemento

Eva kann nur schlafen, wenn sie bei Freunden übernachten darf. Sie leidet an Insomnie und in den blauen Stunden entrückt ihre Wahrnehmung in eine seltsame Fiebrigkeit, die Lullaby in sinnlichen und körperlichen Bildern einfängt. Der mit dem Max Ophüls Preis 2022 ausgezeichnete Kurzfilm von Magdalena Chmielewska ist einer von neun Werken, die am 25. Oktober beim "Fest des jungen Films" zu sehen sind.

Viele Talente aus Oberösterreich

Die zwei Programmschienen starten um 19 Uhr und 21 Uhr. Anschließend stehen die Filmschaffenden für Fragen zur Verfügung - viele davon sind junge Filmtalenten aus Oberösterreich, vom Experimentalfilm „QUINTESSENCE“ von Betty Blitz über den Diagonale’22-Preisträgerfilm (Bester innovativer Film) „CEREAL …“ von Anna Spanlang bis zu „Hollywood“ von Leni Gruber und Alex Reinberg, dem diesjährigen Local Artist Preisträgerfilm des Crossing Europe Filmfestival.

Eine Jury wird ihre Lieblingsfilme des Abends mit einem Preisgeld auszeichnen.