Jung und Alt laufen für den guten Zweck

Die Anmeldung ist online auf tuwasguteslauf.com bereits möglich, die Strecke für Erwachsene – und auch für Nordic Walker – verläuft am Damm stromabwärts über den Treppelweg neben der Donau und um das Pleschinger Augebiet, sie ist etwa 6,5 Kilometer lang. Zudem gibt es auch vier Kinderläufe in mehreren Alterskategorien. Und natürlich erhält jedes Kind (bis 13 Jahre) einen Pokal für die Teilnahme. Der Erlös der Veranstaltung geht an das Mehrfachtherapeutische Zentrum, das bewegungsbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche unterstützt.