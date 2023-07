"Jump Around": Im Feriencamp tanzen die Jüngsten

Der Zeitpunkt passt. Die Sommerferien haben gerade begonnen, da können Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren in der Danceschool Horn in Linz an ihrem tänzerischen Ausdruck arbeiten, Spaß an der Bewegung zu Musik haben.

Zum dritten Mal heißt es "Jump Around". Im Feriencamp geht es nicht nur ums Tanzen, wenngleich das sechsköpfige Team um Marie Horn, die mit ihrem Bruder Fabian die Tanzschule führt, den Nachwuchs natürlich für das Tanzen begeistern will.

Geboren aus der Überlegung, dass es im Sommer keine Kinderkurse bei Horn gibt und Eltern immer auf der Suche nach betreuten Angeboten für ihren Nachwuchs sind, hat sich das Feriencamp "Jump Around" längst etabliert. Auch heuer werden in jeder der beiden Wochen rund 35 Kinder Leben in die Räumlichkeiten der Tanzschule in der Marienstraße bringen.

In der ersten Ferienwoche (zweiter Termin: von 7. bis 11. August) ist der "Stundenplan" bei aller Flexibilität strukturiert. "Am Vormittag wird getanzt, nach der Mittagspause wird am Bühnenoutfit und am Bühnenbild gebastelt und gefeilt", sagt Marie Horn im OÖN-Gespräch. Inklusive "berühmt-berüchtigter Mohnflesserlpause" um 10 Uhr, Mittagessen und Kuchen von Mama Gerta Horn, getreu dem Motto: "Wer sich bewegt, gehört auch verpflegt."

Proben für den großen Auftritt

Am fünften Tag haben die Kinder dann ihren großen Auftritt, zeigen, was sie in den vier Tagen zuvor gelernt und perfektioniert haben. Musikalisch ist der Bogen breit gespannt. Wer dabei nur an Kinderlieder denkt, ist falsch gestrickt. "Der Musikgeschmack der Kinder hat sich stark geändert", sagt Marie Horn, "auch musikalisch sind sie viel schneller erwachsen." Die Siebenjährigen würden etwa bestens die Songs der deutschen Rapperin Nina Chuba kennen. Und so spielen Popsongs auch schon bei den Jüngsten die erste Geige bei der Aufforderung zum Tanz. "Wir machen auch keine Kinderlieder."

Übrigens: Die Mädchen sind beim Tanzen im Feriencamp klar in der Übermacht. Die Buben würden eher mit Fußball oder Tennis denn mit Tanzen in Verbindung gebracht. Ausnahmen bestätigen die Regel. Die beiden Feriencamps fordern das Betreuerteam, aber es lohnt den Aufwand, denn "die Kinder geben einem viel zurück", wie Marie Horn sagt. Und es entwickeln sich in den Sommercamps immer Freundschaften. "Sie halten zusammen und die Großen schauen auf die Kleinen und die Kleinen schauen zu den Großen auf."

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

