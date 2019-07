Jugendliche stahlen aus Kiosk Geld und Süßigkeiten

Das jüngste Mitglied der Gruppe ist erst zwölf Jahre alt, das älteste 16. In unterschiedlichen Konstellationen sollen die fünf Jugendlichen, die zum Teil aus der Slowakei stammen, insgesamt drei Mal in einen Kiosk in Asten (Bezirk Linz-Land) eingebrochen haben und dabei neben Bargeld auch Lebensmittel und Süßigkeiten gestohlen haben. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist derzeit nicht bekannt.

Auf das Konto des Zwölfjährigen geht zudem ein Ladendiebstahl in einem Elektrogeschäft und ein Handydiebstahl. Der 16-Jährige soll außerdem für einen Einbruchsdiebstahl in das Büro der Betreuungseinrichtung, in der das Quintett untergebracht ist, verantwortlich sein. Auf die Spur der jungen Täter kam die Polizei, weil die vier Burschen und das Mädchen immer jeweils zu Tatzeit von ihrer Betreuern als abgängig gemeldet worden waren.

Die Jugendlichen werden bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion am Samstagvormittag mit.

