Straßensperre gerammt: Jugendliche rasten mit gestohlenen Autos durch Linz

Einer Polizeistreife waren am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die beiden Fahrzeuge aufgefallen, die von der Unionstraße kommend auf der Landwiedstraße unterwegs waren. Die Polizisten versuchten, die von Jugendlichen gestohlenen Autos anzuhalten - was jedoch misslang. Die jungen Linzer - zwischen 14 und 18 Jahre alt - stiegen aufs Gas und rasten in Richtung Europastraße davon.

Eins der flüchtenden Fahrzeuge kollidierte dabei mit einem Streifenwagen, der sich zu einer Straßensperre aufgestellt hatte. Die Jugendlichen sprangen aus dem Auto und flüchteten. Einer von ihnen konnte jedoch gestellt und festgenommen werden. Drei weitere im Zuge der anschließenden Fahndung. Das zweite gestohlene Fahrzeug wurde kurz darauf - ebenfalls verunfallt - ein paar Straßen weiter gefunden. Ohne Insassen.

Die gestohlenen Autos wurden sichergestellt. Die Besatzung des Streifenwagens, der gerammt worden war, wurde leicht verletzt ins UKH gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.