Jugendliche fuhren durch Linz und bewarfen Passanten mit Eiern

Die drei 18-jährigen Linzer fuhren kurz nach 1 Uhr mit einem schwarzen Pkw durch die Linzer Innenstadt und bewarfen aus dem Auto heraus vorbeigehende Personen mit Kürbissen und Eiern. Dabei trafen sie eine 25-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach im Bereich des Brustkorbes.

Ermittlungen ergaben, dass sich zuvor ähnliche Vorfälle in Urfahr und im Süden von Linz abgespielt hatten, wo Personen mit Eiern beschossen wurden. Ein Zeuge merkte sich das Auto-Kennzeichen, wodurch der Wagen kurze Zeit später in der Unteren Donaulände angehalten werden konnte. Die Teenager hatten noch immer jede Menge Kürbisse und Eier im Fahrzeug, die sie zuvor in Urfahr gestohlen hatten.

Im Auto fanden Polizisten auch verbotene Waffen, weshalb ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen wurde. Die Teenager werden mehrfach bei der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.