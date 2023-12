Jugendliche attackierten 52-jährigen Linzer in Leonding: 2 Festnahmen

Die Beamten waren um kurz vor Mitternacht in einem Zivilwagen in Leonding unterwegs, als sie nahe der Straßenbahnhaltestelle Gaumberg zwei junge Männer bemerkten, die einem Fußgänger in Richtung Unterführung folgten. Weil ihnen das Verhalten der beiden Jugendlichen verdächtig vorkam, nahmen sie die Verfolgung auf. Ihre Intuition täuschte sie nicht: Wenig später attackierten die jungen Männer den 52-jährigen Linzer. Die Polizisten sprangen sofort aus dem Auto und konnten den 17-jährigen Iraker und den 18-jährigen Kosovaren noch an Ort und Stelle festnehmen. Die Hintergründe des Angriffs waren vorerst nicht bekannt.

